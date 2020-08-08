Выставка детских рисунков «Крылья Победы» открылась в Центральном музее ВВС в Монино

В Центральном музее Военно-воздушных сил в подмосковном Монино состоялось открытие выставки детского рисунка «Крылья Победы» и награждение победителей конкурса, который проводился Центральным музеем Военно-воздушных сил в марте-июне 2020 года и был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурс состоялся, несмотря на ограничения, связанные с распространением вируса COVID-19. В мероприятии приняли участие 273 юных художника из разных уголков России и из-за рубежа.

Всего в музей поступило 279 оригинальных детских рисунков, сюжетом для которых стала советская авиация времен Великой Отечественной войны. Конкурс дал возможность творчески выразить свое видение «Крыльев Победы» дошколятам 3-7 лет, младшеклассникам 8-11 лет, ученикам средней и старшей школы 12-15 лет. Юные художники работали в смешанной технике, гуашью, акварелью, карандашами, мелками и пастелью.

В день награждения в галерее № 1 Центрального музея Военно-воздушных сил открылась выставка, где можно увидеть все детские работы, присланные на конкурс. После завершения выставки рисунки поступят в фондовую коллекцию музея. Авторы работ, признанных лучшими, получат ценные призы.