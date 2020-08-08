В ночном небе: экипажи самолетов Ил-76 выполнили учебно-тренировочные полеты в Тверской области
Летчики отработали взлет и посадку в ночное время, полет по заданному маршруту, взаимодействие с группой руководства полетами.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Тверской области на аэродроме Мигалово прошли плановые учебно-тренировочные ночные полеты экипажей военно-транспортных самолетов Ил-76.
Летчики отработали взлет и посадку в ночное время, полет по заданному маршруту, взаимодействие с группой руководства полетами. А также взлет с «конвейера», когда при выполнении посадки после касания взлетно-посадочной полосы летчики производят отрыв с дальнейшим набором высоты.
В полетах было задействовано более 10 самолетов военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил.