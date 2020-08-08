Военная техника команды КНР прибыла в Россию для участия в АрМИ-2020

На территорию России прибыла гусеничная и колесная техника Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а также передовая группа механиков-водителей, инженерно-технических работников для участия в международных этапах конкурса АрМИ-2020.

Сегодня, 8 августа, в Новосибирск прибыл технический персонал и механики-водители НОАК, которые доставили оружие и боеприпасы, а также личное имущество команды для участия в международном этапе конкурса «Отличники войсковой разведки».

Торжественная встреча состоялась на железнодорожной станции «Новосибирск-Южный» Новосибирска. Военный оркестр исполнил национальные гимны стран участниц соревнований. Кроме этого, все участники прибывшей команды прошли термометрию и сдали анализы на наличие короновирусной инфекции.

Далее участники соревнований в сопровождении военной полиции, медицинского персонала, сотрудников ВАИ отправились на территорию НВВКУ для размещения и дальнейшей подготовки к соревнованиям.

Разведчикам предстоит прохождение нескольких этапов конкурса: преодоление «Тропы разведчика», форсирования водной преграды, вождения боевых машин, совершения марш-броска, выполнения стрельбы. Все мероприятия соревнования будут проходить в условиях, приближенных к боевым.

Международный этап конкурса «Отличники войсковой разведки» пройдет с 23 августа по 05 сентября на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ), в нем примут участие военнослужащие из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса и Конго.