Специалисты РХБЗ провели спецобработку военного госпиталя в Киргизии

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российской военной базы провели специальную обработку территории военного госпиталя в Бишкеке в Киргизии.

Для обработки пешеходных дорожек, входов в здание и подъездных путей привлекался личный состав и штатная техника подразделений базы.

«На территории военного госпиталя российские специалисты РХБ защиты при помощи штатной техники провели дезинфекцию пешеходных дорожек, входных групп в здание, а также помещений военного госпиталя», - сказал начальник службы РХБЗ российской военной базы капитан Владислав Жамков.

В данном госпитале с 23 июля работают российские военные медики, которые прибыли в Киргизию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

Ранее специалисты РХБ защиты обработали улицы, остановочные комплексы общественного транспорта, рынки, места массового скопления людей в городе Кант.

Российская военная база в Киргизии структурно входит в Центральный военный округ и является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания. Помимо прочего, база выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации договора о коллективной безопасности, в том числе Киргизии.