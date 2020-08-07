В Японском море «спасли» экипаж космического корабля «Союз»

В Японском море спасатели провели учения по поиску и эвакуации приводнившегося спускаемого аппарата космического корабля «Союз». Тренировки проводились силами спасательного отряда Тихоокеанского флота и морской авиацией.

Летчики морской авиации обнаружили космический модуль, который несколько часов назад вернулся в земную атмосферу и приводнился на акваторию Японского моря. В районе посадки уже ждали спасатели. Они незамедлительно приступили к эвакуации космонавтов.

В операции участвовали сразу два спецсудна Тихоокеанского флота: «Игорь Белоусов» и буксир «Фотий Крылов». Сначала к работе приступила авиация, вертолет завис над капсулой и с помощью тросов спасатели извлекли из модуля космонавтов.

Следующий сценарий учений - эвакуация только с помощью корабля, на тот случай если применение малой авиации невозможно. Спасатели подошли на быстроходном катере и уже по воде доставили экипаж капсулы на борт. Потом тренажерный аппарат «Одиссей» вернули на палубу спасательного буксира.

Сценарий учений - актуальный. Взлетный коридор кораблей «Союз» с космодрома Байконур как раз проходит над Японским морем и вероятность реального приводнения существует. По словам испытателя аппарата Сергея Саперова в отличии от посадки на сушу, в воде космонавты смогут продержаться гораздо меньше.

«На суше до трех дней. Пока работает маяк и его видно. А так в течение 27 часов будет работать маяк и будут на воде жить космонавты», - пояснил он.

В момент ожидания эвакуации космонавты должны скинуть скафандры, переодеться в специальную одежду и регулярно подавать дополнительные сигналы. При этом условия внутри аппарата далеки от комфортных.

Спускаемый аппарат «Одиссей» предназначен для трех космонавтов. В нем есть небольшой отсек для грузов, в который, как правило, помещают различные исследования биологической направленности, которые делают прямо на орбите. Но в целом там настолько тесно, что не то что совершать какие-то манипуляции, находиться в таком замкнутом пространстве неподготовленному человеку просто невозможно.

«Одиссей», который сегодня используют как учебный тренажер, не так давно был на орбите. На нем даже остался космический нагар. Один из его последних пассажиров - Герой России, Павел Виноградов. В этой капсуле в 2013 году с Международной космической станции на Землю он вернулся вместе с космонавтом Александром Мисуркиным и американским астронавтом Кристофером Кэссиди. По словам знаменитого космонавта, выход с орбиты - самый ответственный и опасный момент.

«Во первых, это очень большие перегрузки. Скорость свыше семи километров в секунду, или больше трех тысяч километров в час. Вокруг бушует раскаленная плазма. Это даже не пламя, плазма», - пояснил заместитель начальника летно-космического центра ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия», космонавт Павел Виноградов.

К учениям привлекли специалистов Национального центра обороны России, Главного штаба Военно-Морского Флота и Ракетно-космической корпорации «Энергия». Они отметили высокий уровень подготовки спасателей и, подводя итоги, наградили лучших, а также приняли решение оставить симулятор спускаемого аппарата у Тихоокенского флота, чтобы отрабатывать подобные сценарии регулярно.