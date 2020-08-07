Из Абхазии на Кубань: колонна военной техники совершила 400-километровый марш

Мотострелковые и артиллерийские подразделения российской военной базы в Абхазии совершили 400-километровый марш в составе механизированной колонны из Абхазии на полигон Молькино в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В ходе марша в район выполнения учебно-боевых задач военнослужащие отработали противодействие диверсионно-разведывательным группам и защиту от средств воздушного нападения условного противника.

В течение месяца опытные инструкторы будут проводить для личного состава базы тактико-специальные занятия по предметам боевой подготовке и стрелковому делу. Также военнослужащие ЮВО выполнят задачи по противодействию группам условного противника в условиях применения химического оружия и радиационного заражения местности.

Колонна техники, состоящая более чем из 50 единиц военной техники, в том числе новейших БТР-82М, реактивных систем залпового огня «Град» и автомобилей «Тигр», пересекла Российско-Абхазскую границу, преодолела горный участок местности.

В ходе марша колонну военной техники сопровождала военная автоинспекция на автомобилях, оборудованных спецсигналами.

К полевому выходу привлечено более тысячи военнослужащих базы ЮВО, задействовано около 200 единиц специальной техники.