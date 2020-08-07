Приглашенные на форум «Армия-2020» военные дипломаты посетили Главный храм ВС РФ

Иностранные партнеры сегодня увидели уникальные объекты парка «Патриот»: Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации, музейный комплекс «Дорога памяти» и музей под открытым небом «Поле Победы».

Всего в мероприятии приняли участие свыше 50 аккредитованных в Российской Федерации военных дипломатов из более чем 50 стран.

Главный храм Вооруженных сил России построили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Собор спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Он стал третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составляет 96 метров. В 960 году родился cвятой равноапостольный великий князь Владимир, в честь которого освящен нижний храм.

Храм и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и обо всех павших на поле боя. Диаметр барабана главного купола - 19 метров 45 сантиметров в честь окончания войны 1945 года. Высота звонницы - 75 метров, именно столько лет прошло после войны. Высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров (1 418 дней и ночей длилась война 1941-1945 годов).

На территории храмового комплекса есть уникальный музейный комплекс «Дорога памяти». В залах имеются исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи красноармейцев.

Длина галереи «Дорога памяти» - 1 418 шагов, что равняется 1 418 дням Великой Отечественной войны. Там размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ. Возведение храма осуществлялось на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.