Водолазное многоборье: кадры подготовки к конкурсу «Глубина-2020» на Черном море

Конкурс по водолазному многоборью «Глубина» стартует в Севастополе 27 августа, уже в третий раз в рамках Армейских Международных игр.

Ранее прошел всеармейский этап соревнований, где участники состязались в подводных видах спорта и искусстве водолазных работ. По его итогам была сформирована сборная команда ВМФ России, которая и представит флот на международных соревнованиях.

Во всеармейском этапе на берегу Черного моря тренировались водолазы со всех российских флотов. Одно из заданий – в замкнутом подводном пространстве оказать помощь экипажу аварийной подводной лодки.

Также водолазы учились спасать утопающего - это нужно делать без промедления и дружно, всей командой. После спасения тонущего они оказывали ему первую медицинскую помощь.

Все то же самое предстоит проделать другим командам-участницам водолазного многоборья, но только после карантина. Иностранцы приступят к подготовке через две недели. Соблюдение мер предосторожности - новое строгое правило, которое в этом году, на фоне охватившей мир пандемии, добавлено в регламент конкурса.