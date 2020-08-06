Корабли ТОФ обстреляли «вражескую» подлодку бомбами и торпедами

Учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника провели у берегов Камчатки, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Тактическая группа кораблей вместе с экипажем палубного вертолета Ка-27 ПЛ обнаружила «вражескую» подлодку и атаковала. Малые проволочные корабли выполнили залп реактивными глубинными бомбами и торпедами.

На учениях прошли тренировки по совместному маневрированию, связи, а также корабли выполнили «профилактическое противодиверсионное гранатометание» во время стоянке на незащищенном рейде.

Ка-27 - палубный противолодочный вертолет повышенной маневренности. Основным назначением Ка-27 является поиск, обнаружение и поражение подводных лодок. Вертолет может также использоваться при проведении поисково-спасательных операций, эвакуации раненых и перевозки срочных грузов.