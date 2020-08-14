Армия Главный вычислительный центр ВС РФ получил боевое знамя Андрей Аркадьев Боевое знамя считается главной военной реликвией, символом воинской чести, доблести и славы. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов вручил боевое знамя Главному вычислительному центру ВС РФ. «Вручение боевого знамени – знаковое событие в жизни вашего воинского коллектива. Созданный 57 лет назад Главный вычислительный центр, сегодня является ключевым звеном в обеспечении принятия эффективных управленческих решений по выполнению задач, возложенных как на Вооруженные силы, так и на военную организацию государства в целом», - сказал начальник Генштаба на торжественной церемонии. По его словам, вручаемый сегодня стяг является символом высочайшего морального духа российского воинства. «Уверен, что вы будете достойно продолжать ратное дело отцов и дедов, постоянно совершенствовать теорию и практику военного управления, вносить весомый вклад в обеспечение обороноспособности страны», - сказал Герасимов, поздравляя центр с вручением знамени. Боевое знамя считается главной военной реликвией, символом воинской чести, доблести и славы, служит напоминанием каждому военнослужащему о героических традициях российских армии и флота и святости воинского долга. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует