Главный вычислительный центр ВС РФ получил боевое знамя
Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов вручил боевое знамя Главному вычислительному центру ВС РФ.
«Вручение боевого знамени – знаковое событие в жизни вашего воинского коллектива. Созданный 57 лет назад Главный вычислительный центр, сегодня является ключевым звеном в обеспечении принятия эффективных управленческих решений по выполнению задач, возложенных как на Вооруженные силы, так и на военную организацию государства в целом», - сказал начальник Генштаба на торжественной церемонии.
По его словам, вручаемый сегодня стяг является символом высочайшего морального духа российского воинства.
«Уверен, что вы будете достойно продолжать ратное дело отцов и дедов, постоянно совершенствовать теорию и практику военного управления, вносить весомый вклад в обеспечение обороноспособности страны», - сказал Герасимов, поздравляя центр с вручением знамени.
Боевое знамя считается главной военной реликвией, символом воинской чести, доблести и славы, служит напоминанием каждому военнослужащему о героических традициях российских армии и флота и святости воинского долга.