Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Главный вычислительный центр ВС РФ получил боевое знамя

Андрей Аркадьев
16:22 14.08.2020
Боевое знамя считается главной военной реликвией, символом воинской чести, доблести и славы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов вручил боевое знамя Главному вычислительному центру ВС РФ.

«Вручение боевого знамени – знаковое событие в жизни вашего воинского коллектива. Созданный 57 лет назад Главный вычислительный центр, сегодня является ключевым звеном в обеспечении принятия эффективных управленческих решений по выполнению задач, возложенных как на Вооруженные силы, так и на военную организацию государства в целом», - сказал начальник Генштаба на торжественной церемонии.

По его словам, вручаемый сегодня стяг является символом высочайшего морального духа российского воинства.

«Уверен, что вы будете достойно продолжать ратное дело отцов и дедов, постоянно совершенствовать теорию и практику военного управления, вносить весомый вклад в обеспечение обороноспособности страны», - сказал Герасимов, поздравляя центр с вручением знамени.

Боевое знамя считается главной военной реликвией, символом воинской чести, доблести и славы, служит напоминанием каждому военнослужащему о героических традициях российских армии и флота и святости воинского долга.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
16:26 В стране и мире
В ЦБ отказались от выпуска 300-рублевой банкноты
15:58 Армия
Видео
Бомбардировщики Ту-160 уничтожают «врага»: кадры пуска крылатой ракеты
14:59 В стране и мире
ЦИК Белоруссии отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов
12:40 В стране и мире
СМИ: рэпера Картрайта могли отравить перед расчленением
11:39 Спорт
Видео
«Возможно, я стану еще сильнее»: Нурмагомедов рассказал о чувствах после смерти отца
Популярное
Популярное
Мощный выброс горючего вещества заблокировал исходящий от Бетельгейзе свет
Видео
В Индонезии незаконно проникнувшего на борт выбросили из самолета на асфальт: видео
Медики рассказали об «атипичных» симптомах коронавируса
Ученые раскрыли загадку появления раковых опухолей
Покоривший Англию: как сложилась судьба самого известного на Западе российского футболиста
Видео
Диетолог назвал идеальные продукты для ужина
Читать далее
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.