Двенадцать боевых кораблей и судов примут участие в параде в честь Дня ВМФ в Каспийске

В честь Дня ВМФ 26 июля в Каспийске состоится парад. В нем примут участие двенадцать боевых кораблей и судов обеспечения. Об этом в интервью газете «Красная Звезда» рассказал командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук.

«Будут представлены двенадцать боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе ракетные корабли "Татарстан", "Дагестан", малый ракетный корабль "Углич", малый артиллерийский корабль "Астрахань", пограничный сторожевой корабль "Валентин Пикуль", противодиверсионный катер "Юнармеец Каспия", спасательные многофункциональные катера, судно размагничивания и другие», - отметил Пинчук.

По его словам, в ходе праздничных мероприятий также продемонстрируют работу пограничных кораблей по недопущению нарушений границы РФ, проход тральщиками минных заграждений, высадку морпехов на побережье, занятое условным противником, а также применение малых артиллерийских кораблей и катеров.

В военно-морском празднике в Каспийске также примут участие более 1,8 тысяч военнослужащих, будет задействовано 13 воздушных судов, шесть единиц наземной техники.