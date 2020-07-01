Россия и Турция провели 18-е совместное патрулирование в Идлибской зоне деэскалации

В соответствии с договоренностями между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, достигнутыми 5 марта 2020 года, в среду, 1 июля, в Идлибской зоне деэскалации состоялось очередное, 18-е по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4, которая связывает города Алеппо и Латакия.

Впервые совместный патруль достиг населенного пункта Инкзик. Протяженность маршрута составила 60 километров.

От российской стороны к патрулированию привлекалось два БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр».

Передвижение колонны с воздуха контролировалось беспилотниками ВКС РФ. Организация взаимодействия между военнослужащими двух стран осуществлялась через совместный координационный центр.