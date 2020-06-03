Ночную репетицию Парада Победы перенесли на 14 июня

Ночную репетицию Парада Победы перенесли с четверга 4 июня на воскресенье 14 июня, сообщили в Центре организации дорожного движения.

Ранее сообщалось, что первая репетиция состоится уже 4 июня. Информацию об ограничениях движения ЦОДД обещает предоставить позже.

Традиционно по всей России военные парады в честь Дня Победы проходят 9 Мая, включая смотр на Красной площади. В 2020 году году власти страны вынуждены были перенести массовые мероприятия из-за пандемии, в целях безопасности.

Ранее президент РФ Владимир Путин обозначил новую дату проведения Парада - 24 июня. Она выбрана не случайно - в этот день состоялся первый Парад Победы 1945 года.