От Латакии до Дамаска: как проходит голосование по поправкам к Конституции в Сирии

В Сирии российские военнослужащие проголосовали по правкам к Конституции РФ. На авиабазе Хмеймим перед началом процедуры были обработаны все поверхности дезинфицирующим раствором. Здесь очень строго относятся к биологической безопасности и регулярно тестируют военнослужащих на коронавирус.

К дню голосования в Хмеймиме готовились долго. Процедура для всех одинаковая: каждому измеряют температуру, на руки распыляют антисептик. Перчатки - только для тех, кто работает с документами. За час проголосовали более 300 военнослужащих.

«Несмотря на то что мы здесь вдалеке от дома и выполняем боевую задачу, я считаю, что каждый должен прийти, сделать свой выбор, и это долг каждого гражданина Российской Федерации вне зависимости от того, военнослужащий ты или гражданский», - пояснил военнослужащий ВС РФ Михаил Владимиров.

В огромной палатке, где проходит голосование, друг за другом, соблюдая обязательную дистанцию, стоят офицеры и рядовые. Процедура занимает всего несколько минут: зайти в палатку, показать удостоверения личности, получить на руки бюллетень.

Прошло голосование и в самой отдаленной точке, где служат российские военнослужащие, на авиабазе Метрас. На самый север страны нужно добираться через пустыню. Когда-то это место являлось американским опорным пунктом, сейчас здесь развевается российский флаг. Члены избирательной комиссии прилетели сюда на вертолете Ми-8.

«Есть у нас определенные участки, где должно голосовать определенное количество военнослужащих. Готовим бюллетени, списки и выезжаем на данные территории для голосования», - пояснила член избирательной комиссии при посольстве РФ в САР Елена Кулешова.

Военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон и военные полицейские проголосовали в древнем городе Алеппо. В первую очередь высказали свое мнение те, кому скоро выезжать на боевое дежурство. На входе организован настоящий душ из дезинфицирующего раствора.

У российского консульства в Латтакии выстроилась целая очередь из россиян, желающих высказать свое мнение по правкам к Конституции. Сюда приехали жители окрестных городов. Они голосуют прямо в кабинете консула. Все организовано точно так же, как и в России. Пришедшему необходимо предоставить удостоверение личности, пройти в кабинки для голосования, после чего опустить бюллетень в запечатанную урну. Часы работы избирательного участка такие же, как и на родине, - с восьми утра до восьми вечера. Люди приходят в течение всего дня.

«Российскому гражданину, проживающему вдали от родины, тем более в Сирии, стране воюющей, очень важно ощущать сопричастность к тем событиям, которые происходят на родине. Поэтому столько людей сейчас приходят на участок», - рассказал заведующий консульским отделом в городе Латакия посольства РФ в Сирии Заур Гусейнов.

После окончания голосования урну из консульства в Латакии отвезут в посольство в Дамаске. В столице Сирии россиян ждут 1 июля. И уже только после этого подсчитают все голоса.