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Команда ДВОКУ четвертый год подряд одерживает победу в «Суворовском натиске»

Андрей Аркадьев
Алексей Збарский
12:33 29.06.2020
Второе место заняла команда Восточного военного округа, третье - команда Западного военного округа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) одержала победу во Всеармейском конкурсе «Суворовский натиск».

Накануне старта эстафеты в Амурской области два дня шли дожди, земля напиталась влагой, и во время соревнований многотонные машины то и дело норовили сорваться в занос. Только механики-водители знают, чего стоит удержать броню на курсе или не дать ей завязнуть.

Автолюбителям известно такое опасное явление, как «водяной клин» - когда машина теряет сцепление с дорогой и становится неуправляемой. После «Суворовского натиска - 2020» впору вводить понятие «грязевой клин» - на некоторых участках трассы появилось не предусмотренное регламентом препятствие - «болото».

Стоит ошибиться с выбором траектории - и соперник тут же обходит. На трассе накал страстей, как во время заездов «Формулы-1». Не стоит надеяться на то, что кто-то из экипажей пяти округов и двух военных училищ, Московского и Дальневосточного, даст слабину.

Механик-водитель экипажа ДВОКУ Никита Прокопенко за рычагами БМП уже третий год. И хотя победа в огромной степени зависит от его мастерства, главное в соревнованиях - командный дух. Участники эстафеты из 30-миллиметровой пушки и пулемета должны поразить три типа мишеней. Промах означает уход на штрафной круг.

Вырвав лидерство на старте, экипаж ДВОКУ внезапно его потерял - на втором круге первой оказалась БМП Восточного военного округа. Но курсанты отстрелялись лучше и вырвались вперед, хотя соперники буквально висели на хвосте.

Напряжение сохранялось до предпоследнего круга, затем стало ясно, что экипаж ДВОКУ и на этот раз - уже четвертый подряд - никому победу не уступит и будет представлять армию России на международном этапе соревнований.



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