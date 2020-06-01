Северный флот и РГО проведут совместную экспедицию в Арктике

В 2020 году Северный флот и Русское географическое общество (РГО) проведут третью совместную арктическую экспедицию. Об этом рассказал командующий Северным флотом Александр Моисеев.

«В нынешнем году, когда отмечается 175-летие Русского географического общества, мы планируем укрепить традиции и провести новую Комплексную экспедицию на архипелаги Арктики», - рассказал командующий.

Он уточнил, что во время предстоящей экспедиции планируется провести подводный поиск ряда исторических объектов, а также проведение историко-патриотических акций.

В понедельник, 1 июня, в России отмечается День Северного флота, годом образования которого установлен 1733. Тогда в Архангельске был создан военный порт, а из построенных кораблей сформирована эскадра, ставшая первым соединением военных кораблей на русском Севере.

По словам Александра Моисеева, совместная экспедиция будет посвящена 75-летию Великой Победы, 110-летию Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана, 120-летию Русской полярной экспедиции и 145-летию со дня рождения известного исследователя Арктики Владимира Русанова.

«Военнослужащие флота, действуя плечом к плечу с научными группами РГО на арктических островах, реконструируют маршруты первопроходцев, восстанавливают памятники истории и культуры, выполняют экологические, биологические и другие исследования», - рассказал Моисеев в интервью газете «Красная звезда».

Он отметил, что Северный флот и Русское географическое общество уже провели две совместные экспедиции: в 2018 году - на Новой земле, и в 2019 году – на Земле Франца-Иосифа.

Моряки-североморцы все работы, связанные с экспедициями, выполняют без привлечения дополнительных средств и совмещая их с плановыми мероприятиями по боевой подготовке, уточнил командующий. Моисеев рассказал, что в 2020 году география действия отрядов должна «охватить почти всю Арктику».