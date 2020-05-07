Российские специалисты продезинфицировали психиатрический центр в сербском Ковине

Специалисты сводного отряда РХБЗ Минобороны России, оказывающего помощь властям Сербии в борьбе с коронавирусной инфекцией, провели профилактическую дезинфекцию психиатрического центра, расположенного в городе Ковин.

Это одно из пяти крупнейших медучреждений психиатрического профиля в Сербии. На стационарном и амбулаторном лечении здесь постоянно находятся более 700 пациентов, оказание помощи которым невозможно приостановить даже в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«Мы очень благодарны российским специалистам за предпринятые меры. Ранее у нас отработали эпидемиологи, которые дали свои рекомендации по вопросу организации противоэпидемического режима. Сейчас здесь проводится дезинфекция наиболее важных объектов. Еще раз хочу сказать спасибо российским специалистам за их нелегкий труд», - подчеркнула директор психиатрического центра Йованка Петрович.

Сводные российско-сербские расчеты РХБ защиты продолжили проведение совместных дезинфекционных мероприятий. За сутки обработано 20 объектов в городах Нови-Сад, Вршац, Панчево и Бела-Церква.

Российские военные врачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях городов Рашка, Александровац, Брус, Канижа, Нови-Сад и Вршац.

Всего российским сводным отрядом, действующим в Республике Сербия, проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 164 объектах в 35 городах республики, в том числе обработано: более 362 зданий и сооружений, общей площадью более 1,54 миллиона квадратных метров, 69 участков дорог с твердым покрытием, общей площадью около 488 тысяч квадратных метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 806 пациентов, инфицированных коронавирусом.