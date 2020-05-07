«Наследники Победы»: ансамбль песни и пляски ЗВО представил посвященный «Бессмертному полку» клип

Ансамбль песни и пляски Западного военного округа (ЗВО), дислоцированный в Санкт-Петербурге, представил видеоклип «Наследники Победы», посвященный проведению всероссийской акции «Бессмертный полк» в годовщину 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Под мирным небом в одном строю идут наследники победы, глядят с портретов прадеды и деды, кто отдал жизнь за Родину. Бессмертный полк шагает по стране - мы помним о священной той войне», - поет хор ансамбля.

В песне солисты говорят о подвиге советских солдат, единении поколений и важности акции. Клип, созданный в режиме вынужденной самоизоляции артистов из-за пандемии коронавируса, включает архивные кадры войны и шествие «Бессмертного полка» различных лет.

Песня «Наследники Победы» написана на слова Анны Веселовой, музыка народного артиста Российской Федерации, профессора консерватории, дирижера Ансамбля Евгения Казановского, солирует Владимир Зернов.

Ансамбль песни и пляски ЗВО, созданный в 1929 году, является одним из старейших творческих коллективов российской армии. В годы Великой Отечественной войны коллектив ансамбля дал свыше 2 тысяч концертов для защитников блокадного Ленинграда, из них более 1000 выступлений - на передовой.