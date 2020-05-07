Российские специалисты провели дезинфекцию пяти госпиталей в Брешиа

Российские и итальянские военнослужащие провели дезинфекцию пяти лечебных учреждений в городах Сареззо Конкесио, Вила Каргина, Нове в провинции Брешиа. Руководство и персонал пансионатов встретили их плакатами со словами благодарности и аплодисментами.

Совместная группа экспертов работает в Брешиа с 22 апреля. С соответствующей просьбой, после окончания работ в Бергамо, обратилось руководство области Ломбардия.

Всего российскими специалистами войск РХБЗ и итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей более чем в 93 населенных пунктах Ломбардии.

Обработано 119 зданий и сооружений, более 1,2 миллиона квадратных метров внутренних помещений и свыше 450 тысяч квадратных метров прилегающих дорог.