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Вирус под контролем: как работает диагностика COVID-19 для военных медиков в Италии

Ян Брацкий
05:00 06.05.2020
Медицинские специалисты прошли дистанционное обучение для работы на данной лаборатории на базе учебного центра компании-разработчика и отмечают простоту ее использования при проведении исследований.
Вирус под контролем: как работает диагностика COVID-19 для военных медиков в Италии
© Фото: Минобороны РФ

Российскими специалистами проведена дезинфекция и санитарная обработка лечебных учреждений более чем в 90 населенных пунктах области Ломбардия. В рамках оказания помощи по борьбе с коронавирусной инфекцией обработано 114 зданий и сооружений, более 1,1 миллиона квадратных метров внутренних помещений и более 400 тысяч квадратных метров подъездных путей.

Российские врачебно-сестринские бригады продолжают прием и лечение больных в полевом госпитале в Бергамо. С начала его работы, на лечение приняты 112 человек, 75 из них полностью вылечены и выписаны.

Особое внимание уделяется сохранению здоровья сводного отряда российских специалистов. Кроме многофункционального мобильного модульного комплекса анализа биологического материала для повседневного обследования российских военнослужащих используются две портативные мини-лаборатории. Они предназначены для быстрого выявления возбудителей коронавирусной инфекции в биологическом материале методом изотермической амплификации в режиме реального времени.

Мини-лаборатория представлена двумя кейсами для работы в полевых условиях. Первый кейс содержит прибор и оборудование для проведения проб. Во втором кейсе установлен амплификатор для флуоресцентной детекции методом изотермальной молекулярной диагностики SmartAmp в режиме реального времени, ноутбук с программным обеспечением и расходное имущество.

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