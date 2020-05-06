В Севастополе у строителей военного медцентра заподозрили COVID-19

У строителей инфекционного центра Минобороны в Севастополе заподозрили коронавирус, из-за этого возникли определенные сложности с его возведением, сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на селекторном совещании.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил обеспокоенность темпами строительства медцентров в Улан-Удэ и Севастополе.

«Определенная сложность с личным составом связана с тем, что были обнаружены подозрения на инфицированных рабочих. Они были изолированы. Произошел небольшой отток», - доложил Иванов главе ведомства.

Строительные работы ведутся, в них принимают участие 550 человек, задействовано 26 единиц техники, добавил замминистра. По его словам, сейчас объект готов на 80%.

Всего в стране построят 16 военных медцентров, которые будут принимать пациентов с COVID-19. Их возведением занимается Министерство обороны РФ по поручению Верховного Главнокомандующего РФ, президента страны Владимира Путина.

Работы ведутся с опережением графика, каждый день, круглосуточно, в три смены. На строительных площадках задействованы тысячи людей, сотни единиц техники.

Тридцатого апреля было завершено строительство инфекционок в Подольске, Смоленске, Волгограде, Уссурийске, Новосибирске и Оренбурге. Работать в медцентрах будут только самые высококвалифицированные специалисты. В случае необходимости помощь в них смогут получать не только военные, но и гражданское население.