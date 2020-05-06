Увеличенный маршрут: зона патрулирования трассы М-4 в Сирии увеличена вдвое
Военные РФ и Турции провели очередное патрулирование на участке трассы М-4.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Российско-турецкий патруль в Сирии вдвое увеличил протяженность маршрута. Военнослужащие двух стран проверили безопасность трассы М-4 в идлибской зоне деэскалации.
За соблюдение режима перемирия вооруженными группировками отвечает турецкая сторона, так что бронемашины Kirpi возглавляют и замыкают колонну.
В центре патруля - российские БТРы и Тигры, также с воздуха за колонной наблюдают наши беспилотники. Это уже восьмое совместное патрулирование.