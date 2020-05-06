Шойгу: признаки заболевания COVID-19 обнаружены у 228 кадет и суворовцев

У 228 кадет и суворовцев обнаружены признаки заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

«Более 80 из них уже выздоровели, 19 – находятся в госпиталях. Кроме того, в стационарах проходят лечение 418 курсантов, 222 выписаны по выздоровлению», - сказал Шойгу.

По словам Шойгу, благодаря усилиям военных медиков число вылечившихся превышает число заболевших.

Министр добавил, что 30 апреля из довузовских образовательных организаций Минобороны на каникулы отправлены 14 тысяч воспитанников. Состояние их здоровья вполне удовлетворительное.