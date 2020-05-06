Российские военные врачи вылечили от коронавируса 75 пациентов в госпитале итальянского Бергамо

Российские военные врачи вместе с итальянскими коллегами помогли встать на ноги 75 людям в полевом госпитале в Бергамо. Еще 37 зараженных COVID-19 находятся на лечении, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

По словам подполковника Александра Юманова, возглавляющего группу врачей из РФ, тяжелобольные направляются в отделения интенсивной терапии, пациенты, у которых болезнь протекает в легкой форме, а также идущие на поправку - в терапевтические отделения.

Для работы в полевом госпитале с российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад. Они принимают пациентов во всех отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени.

Всего к работе привлечено 32 российских военных врачей и медицинских сестер. Дежурство бригад организовано круглосуточно в три смены.