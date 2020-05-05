Без права на забвение: спецназовцы ЦВО оформили фотогалерею «Бессмертного полка»

Бойцы Центрального военного округа развернули в своей части фотогалерею «Бессмертного полка». На снимках - герои Великой Отечественной войны. Стенд оформили военнослужащие отдельной Гвардейской Варшавско-Берлинской Краснознаменной ордена Суворова бригады специального назначения.

Среди фотографий фронтовиков оказалось изображение легендарного партизана-разведчика Валентина Котика, самого молодого Героя Советского Союза.

«Это мой двоюродный прадед, который погиб в 13 лет. Он родной брат моего прадеда. Бабушка всегда мне говорит, что я на него очень сильно похож, и я пошел по его стопам, стал разведчиком. Я горжусь, что ношу его фамилию, в нашей семье все им гордятся», - сказал военнослужащий Александр Котик.

В галерее на данный момент представлены более 130 портретов участников Великой Отечественной войны, в том числе портрет советского военачальника генерал-лейтенанта Дмитрия Рябышева, который в годы войны командовал несколькими корпусами и армиями, а также Южным Фронтом.

На импровизированной выставке можно ознакомиться и с экспонатами времен Великой Отечественной войны. Представлены фронтовые письма, образцы вооружения, среди которых винтовка Мосина, ручной пулемет Дегтярева ДП-27, пистолеты-пулеметы ППС, ППШ и другие образцы обмундирования и снаряжения.