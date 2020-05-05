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Медцентры Минобороны РФ в Калининграде и на Камчатке готовы к досрочной сдаче

Ян Брацкий
05:00 05.05.2020
Координация и контроль хода работ по строительству центров осуществляется в круглосуточном режиме, в том числе через Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Очередные два многофункциональных медицинских центра Минобороны России будут сданы досрочно. Речь о многопрофильных центрах в Калининграде и на Камчатке, возводимых в рамках выполнения государственной задачи по строительству 16 медцентров в 15 регионах страны. Два центра планируется сдать до конца текущей недели.

На объектах в Калининграде и Петропавловск-Камчатском уже выполняются отделочные работы, благоустройство территории военных госпиталей, монтаж мебели и специального оборудования.

В новые корпуса осуществляется поставка медицинской техники, в том числе рентген оборудование, компьютерные томографы, аппараты УЗИ, оборудование анестезиологии и эндоскопии, а также аппараты ИВЛ.

Для обеспечения строительства медцентров организована особая логистическая схема, которая позволяет обеспечивать бесперебойную поставку материалов, в том числе с задействованием самолетов ВКС России и морского сообщения.

Медцентр в Петропавловск-Камчатском возводится по специально разработанному специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России проекту для регионов с высокой сейсмической активностью, выдерживающему землетрясения магнитудой до девяти балов.

Для подготовки площадки военные строители осуществили выборку 18 тысяч кубометров грунта, который по различным характеристикам не соответствовал требованиям сейсмической безопасности. Его заменили на специально завезенную песчано-гравийную смесь. Для заливки фундаментной плиты использовалась высокопрочная бетонная смесь.

Строительство всех объектов ведется в круглосуточном режиме с общим опережением графика, возводимые центры являются объектами капитального строительства с применением современных технологий.

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