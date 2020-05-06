Живущие в небе: пилотажной группе «Стрижи» исполняется 29 лет

Воздушные асы из пилотажной группы «Стрижи» сегодня отмечают 29-летие. Свою историю группа военных летчиков, в совершенстве владеющих техникой высшего пилотажа, берет с середины 80-х годов, когда в истребительном авиаполке в Кубинке сформировалась группа для выполнения демонстрационных полетов на МиГ-29.

Официальным днем рождения группы считается 6 мая 1991 года, когда летчики впервые выступили на авиационном показе под названием «Стрижи».

Зарубежный дебют группы состоялся в октябре 1991 года на авиабазе Уппсала в Швеции, а уже в мае 1992 года мастерам рукоплескали французские зрители. Спустя год «Стрижи» были удостоены звания «Лучшая пилотажная группа мира».

В последующие годы «Стрижи» с достоинством представляли авиацию нашей страны в Малайзии, Бельгии, Таиланде, Венгрии, Голландии, Болгарии, США, Вьетнаме, Китае, Монголии, Германии, Казахстане, Чехии, ОАЭ.

В 2004 году в комплекс показов был включен совместный полет пилотажных групп «Стрижи» и «Русские Витязи» в составе девяти самолетов (5 Су-27 и 4 МиГ-29) в строю «ромб» с выполнением полного комплекса фигур высшего пилотажа. Этот факт сам по себе стал мировым рекордом в истории авиации. Эта девятка получила название «Кубинский бриллиант». Именно в таком строю «Стрижи» участвуют в воздушном параде над Красной площадью 9 мая.

Летная программа авиагруппы постоянно совершенствуется.

В настоящий момент пилотажная группа «Стрижи» во время воздушных показов демонстрирует свою обновленную программу, которую открывает одиночный пилотаж на предельных режимах пилотирования и продолжает групповой пилотаж в составе 6 экипажей.