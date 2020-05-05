Экипаж десантного корабля «Пересвет» исполнил «Белорусский вокзал» для ветерана

В Белгородской области с наступающей годовщиной 75-летия Победы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны. Артисты Висленской мотострелковой дивизии Западного военного округа устроили для героев войны концерты военной песни и танца.

Во Владивостоке с борта большого десантного корабля «Пересвет» прозвучали поздравления для ветерана Николая Кретинина. Специально для этого была устроена видеоконференция, в ходе которой экипаж «Пересвета» исполнил под гитару для фронтовика песню из кинофильма «Белорусский вокзал».

Праздничные поздравления в честь Дня Победы звучали сегодня и в Самаре. Военнослужащие 2-й Гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа устроили концерты прямо под окнами домов, в которых живут ветераны.