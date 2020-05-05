В Баренцевом море закроют район проведения стрельб с участием ракетного крейсера «Маршал Устинов»
Экипаж корабля произведет артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям во время корабельных учений по противовоздушной обороне и ведению боя с кораблями условного противника.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Сегодня ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел из главной базы Северного флота - города Североморск - в Баренцево море, где будет отрабатывать плановые задачи боевой подготовки.
Экипаж корабля произведет артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям во время корабельных учений по противовоздушной обороне и ведению боя с кораблями условного неприятеля.
Район проведения стрельб будет закрыт для судоходства и полетов авиации.
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» будет находиться в море в течение нескольких дней.