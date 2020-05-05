В Баренцевом море закроют район проведения стрельб с участием ракетного крейсера «Маршал Устинов»

Сегодня ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел из главной базы Северного флота - города Североморск - в Баренцево море, где будет отрабатывать плановые задачи боевой подготовки.

Экипаж корабля произведет артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям во время корабельных учений по противовоздушной обороне и ведению боя с кораблями условного неприятеля.

Район проведения стрельб будет закрыт для судоходства и полетов авиации.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» будет находиться в море в течение нескольких дней.