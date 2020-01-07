Рождественское богослужение прошло на авиабазе Хмеймим в Сирии

Российские военные встретили рождество на авиабазе Хмеймим в Сирии. Богослужение прошло в полевом храме, его провел священник полевого храма авиабазы, помощник командующего группировки по работе с верующими военнослужащими Владимир Первушин.

Начиная службу он отметил, что именно по сирийской земле шли персидские волхвы для поклонения Иисусу.

«Это событие не только давности двух тысячелетий, оно вне времени: это - празднование того момента, когда бог стал человеком, это событие, не связанное со временем», - отметил священник.

Рождественское богослужение посетили 300 сотрудников базы. Для военнослужащих также провели концерт с участием российских артистов.

Рождество Иисуса Христа - один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира, в том числе и в России. В православии Рождество Христово празднуется 7 января.