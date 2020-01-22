Военнослужащие ЦВО в Новосибирске поклонились Главной иконе Сухопутных войск

В Новосибирске военнослужащие поклонились Главной иконе Сухопутных войск - Святого Благоверного Великого князя Александра Невского. Накануне, 21 января, святыня прибыла в город и теперь находится в Вознесенском кафедральном соборе, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«В храме прошел торжественный молебен в честь прибытия иконы. С утра в Вознесенский кафедральный собор уже спешат православные сибиряки, а также военнослужащие и члены их семей, чтобы успеть приложиться к небесному покровителю Сухопутных войск», - говорится в сообщении.

Образ пробудет в храме до 22 января, затем он будет перевезен в Высшее военное командное училище.

Святой князь Александр Невский считается небесным покровителем Сухопутных войск. Икону освятили 1 октября 2019 года в московском соборе Преображения Господня во время богослужения, приуроченного к празднованию годовщины создания Сухопутных войск.