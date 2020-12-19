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В мемориальном комплексе «Дорога памяти» заложили гильзы с захоронений советский воинов в Белоруссии

Тамара Астапенкова
11:57 19.12.2020
В общей сложности белорусская сторона передала мемориальному комплексу 6 817 гильз с землей, собранной с братских могил советских воинов.
В мемориальном комплексе «Дорога памяти» заложили гильзы с захоронений советский воинов в Белоруссии
© Фото: DorogaPamyaty1418, Facebook

В военно-мемориальном комплексе «Дорога памяти» в подмосковном парке «Патриот» прошла торжественная церемония передачи и закладки капсул с землей с мест захоронений советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны в Белоруссии.

Латунные гильзы передал заместителю министра обороны РФ генерал-лейтенанту Юнус-Беку Евкурову чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в России Владимир Семашко. С воинскими почестями и под звуки оркестра гильзы были заложены в мемориальные плиты комплекса.

«Давно отгремели залпы Великой Отечественной войны и поколение, вершившее Великую Победу, понемногу становится историей. Но память о наших предках будет жива всегда. Это основа нравственного воспитания будущих поколений наших народов», – сказал Юнус-Бек Евкуров.

Замминистра обороны РФ  поблагодарил посла и весь белорусский народ за участие в акции «Горсть памяти». В общей сложности белорусская сторона передала мемориальному комплексу 6 817 гильз с землей, собранной с братских могил и захоронений советских воинов.

После завершения укладки была объявлена минута молчания в честь памяти воинов, павших на полях Великой Отечественной войны. Юнус-Бек Евкуров, Владимир Семашко и атташе по вопросам обороны при посольстве Республики Беларусь в РФ Евгений Артеменко возложили цветы к постаментам. Они также посетили Главный храм Вооруженных Сил России и мемориальный комплекс «Дорога памяти».

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