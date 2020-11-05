Армия Десантирование с вертолета и уничтожение командного пункта: на Кубани прошли учения разведчиков Андрей Аркадьев В тактико-специальных учениях задействовали около 600 военнослужащих. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» На одном из полигонов в Краснодарском крае отметили свой профессиональный праздник разведывательные подразделения Южного военного округа. Бойцам была поставлена задача десантироваться с вертолета, совершить марш-бросок на 15 километров и уничтожить командный пункт условного противника. Разведчики высадились в тылу «врага», установили точное расположение главных сил и передали координаты огневых точек. Затем они выполнили следующее задание - уничтожили узел связи. В тактико-специальных учениях задействовали около 600 военнослужащих, беспилотники, переносные разведстанции, бронеавтомобили «Тигр», а также армейскую авиацию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика