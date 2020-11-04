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В Курганской области военные медики организовали круглосуточное дежурство для больных с COVID-19

Анатолий Бородкин
09:55 04.11.2020
В составе отряда военные анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, кардиологи и эпидемиологи.
В Курганской области военные медики организовали круглосуточное дежурство для больных с COVID-19
© Фото: ТРК "Звезда"

В среду, 4 ноября, к регионам, в которых действует режим самоизоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, присоединилась Самарская область. Тревожная обстановка наблюдается в Омской области, где коронавирусная инфекция выявлена у 20% врачей, а в районных больницах экстренно увеличивают количество коек для тяжелых больных. В Курганской области гражданским докторам на помощь в борьбе с COVID-19 пришли военные медики.

Специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России организовали круглосуточное дежурство в перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусом госпиталях Курганской области.

«Полчаса назад утренняя бригада военных медиков вместе с гражданскими коллегами направилась на 12-часовую смену в “красную зону”. Всего специалисты в погонах работают в 4 медучреждениях региона»,- рассказал Анатолий Бородкин.

Напомним, что медики и жители Курганской области обратились с просьбой к властям направить сюда десант военных врачей. Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу было отдано указание об оказании помощи Курганской области в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Военные врачи никогда не делят пациентов и коллег на своих и чужих. Мы все граждане великой страны. Наша задача лечить больных, делиться опытом и знаниями с коллегами, помогать администрации принимать управленческие решения», - рассказал заместитель руководителя сводного медицинского отряда Руслан Глушаков.

Сводный медицинский отряд специалистов Минобороны состоит из военнослужащих, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В составе отряда военные анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, кардиологи и эпидемиологи.

Пульмонологи и терапевты ведут круглосуточное наблюдение за пациентами, которые находятся в состоянии средней степени тяжести. В реанимации дежурят военные реаниматологи.

Также по инициативе военных специалистов в Кургане начала работать «сортировочная площадка» - обособленное подразделение, в котором будет идти разделение инфицированных по степени тяжести заболевания.

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