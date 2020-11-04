Армия Коронавирус Военные медики круглосуточно дежурят в палатах пациентов с COVID-19 в Курганской области Ян Брацкий Круглосуточный мониторинг состояния здоровья пациентов позволяет оперативно корректировать их лечение. © Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда Специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России организовали круглосуточное дежурство в перепрофилированных под лечение пациентов с COVID-19 госпиталях Курганской области. Военные пульмонологи и терапевты ведут круглосуточное наблюдение за пациентами, которые находятся в состоянии средней степени тяжести. В отделениях интенсивной терапии дежурят военные реаниматологи. «Рабочий день начинается с обхода отделения. Я должен понимать, что изменилось с момента моего последнего прихода, какие назначения дополнительно были оформлены и какой результат за сутки они дали. После этого, если есть необходимость, я следую в палату, где находятся пациенты, которые требуют особого внимания. Далее мы советуемся и коллегиально принимаем решение о дальнейшем лечении», - рассказал представитель сводного медицинского отряда Минобороны России Роман Политов. Сводный медицинский отряд специалистов Минобороны состоит из военнослужащих, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В составе отряда военные анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, кардиологи и эпидемиологи. Ранее по обращению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу было отдано указание об оказании помощи Курганской области в борьбе с коронавирусной инфекцией. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика