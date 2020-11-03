В Абхазии за сутки российскими военнослужащими продезинфицировано более 80 тысяч квадратных метров

В Абхазии специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты Минобороны РФ, прибывшие в республику для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции, продезинфицировали территорию и объекты российской военной базы Южного военного округа.

Сводный отряд РХБ защиты Черноморского флота в течение суток продезинфицировал казармы, места постоянного проживания военнослужащих и членов их семей, парковые зоны, дороги и прилегающие территории. Всего было обработано более 80 тысяч квадратных метров различных поверхностей: штаб, казармы, учебные классы, парк боевых машин, спортивный комплекс, клуб, детский сад, общежития и многоквартирные дома.

В мероприятиях по дезинфекции приняли участие 30 военнослужащих подразделения РХБЗ ЧФ и 11 автомобилей РХБ защиты. Это мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, генераторы горячего тумана и комплектов специальной обработки ДК-4.

Помимо этого российские военнослужащие обрабатывают прилегающие к соединению дороги общего пользования.

Напомним, что работы по дезинфекции ведутся с 21 октября. За это время в Абхазии было продезинфицировано более 600 тысяч квадратных метров различных поверхностей в местах массового скопления людей и дорог общего пользования.