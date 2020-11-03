Военные врачи рассказали о тактике лечения COVID-19 у пациентов в Курганской области

Специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России применяют комплексный подход при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией в медицинских учреждениях в Курганской области.

При выявлении COVID-19 у пациентов, устанавливается уровень тяжести заболевания, проводится компьютерная томография для определения степени поражения легких и назначается лечение.

В ходе терапии, для прогнозирования развития болезни и своевременного предотвращения осложнений, группы военных специалистов реаниматологов инфекционистов, кардиологов, пульмонолога и терапевтов в лечебных учреждениях Курганской области отслеживают динамику жизненных показателей пациентов: пульс, давление, уровень кислорода в крови, а также состояние печени и почек.

Ранее по обращению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу было отдано указание об оказании помощи Курганской области в борьбе с коронавирусной инфекцией.