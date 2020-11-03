Участник ВОВ и создатель шасси для «Тополей»: исполнилось 100 лет со дня рождения Ивана Балабая

Сто лет со дня рождения советского военачальника, участника Великой Отечественной войны Ивана Балабая исполняется 3 ноября. Всю свою жизнь посвятил службе армии – прошел путь от лейтенанта до генерал-полковника.

В 80-ые годы Балабай был начальником Главного автомобильного управления Министерства обороны. Под его руководством создавалось четвертое поколение автомобильной техники различного назначения, в том числе специальное шасси под ракетную систему «Тополь». Кроме того, проведен целый комплекс важных работ в области совершенствования системы автотехнического обеспечения войск и ее элементов, в том числе, так называемые подвижные мастерские для обслуживания техники.

Иван Балабай награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени и двумя орденами Красной Звезды.