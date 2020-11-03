Более 60 врачей спасают пациентов с COVID-19 в медцентре Минобороны в Бурятии

Многофункциональный медицинский центр Минобороны России в Республике Бурятия работает с полной нагрузкой, осуществляет прием пациентов в том числе по скорой помощи. Половина коечного фонда госпиталя выделена под размещение гражданских пациентов с коронавирусной инфекцией.

В медицинском центре более 60 высококвалифицированных военных специалистов оказывают им медицинскую помощь. Военные медики несут дежурство в круглосуточном режиме, по нескольку часов в сутки проводя в «красной зоне».

Медицинский центр оснащен самым современным оборудованием. В палатах созданы все необходимые комфортные условия для пребывания и лечения больных.

«Я получаю лечение в полном объеме. Считаю, что это самые лучшие условия в нашем городе. Здесь, душ, кислород, мы дышим каждый день, четырехразовое питание. Медперсоналу низкий поклон за то, что они сейчас работают в таких условиях. Им конечно очень сложно приходится, они все большие молодцы», - поблагодарила медиков пациентка центра Светлана Матяж.

Всего, за полгода, по поручению президента России Минобороны построены 16 многопрофильных медицинских центров на базе военных госпиталей в 15 регионах страны.

Для нужд населения регионов медицинские центры возведены в Воронеже, в Республике Дагестан, в Кызыле Республики Тыва, в Пскове и в городе Великие Луки Псковской области.