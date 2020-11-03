Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Коронавирус ТЕГИ

Более 60 врачей спасают пациентов с COVID-19 в медцентре Минобороны в Бурятии

Ян Брацкий
05:05 03.11.2020
Все военные медицинские специалисты прошли повышение квалификации и дополнительную подготовку в диагностике и лечении инфекционных патологий.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Многофункциональный медицинский центр Минобороны России в Республике Бурятия работает с полной нагрузкой, осуществляет прием пациентов в том числе по скорой помощи. Половина коечного фонда госпиталя выделена под размещение гражданских пациентов с коронавирусной инфекцией.

В медицинском центре более 60 высококвалифицированных военных специалистов оказывают им медицинскую помощь. Военные медики несут дежурство в круглосуточном режиме, по нескольку часов в сутки проводя в «красной зоне».

Медицинский центр оснащен самым современным оборудованием. В палатах созданы все необходимые комфортные условия для пребывания и лечения больных.

«Я получаю лечение в полном объеме. Считаю, что это самые лучшие условия в нашем городе. Здесь, душ, кислород, мы дышим каждый день, четырехразовое питание. Медперсоналу низкий поклон за то, что они сейчас работают в таких условиях. Им конечно очень сложно приходится, они все большие молодцы», - поблагодарила медиков пациентка центра Светлана Матяж.

Всего, за полгода, по поручению президента России Минобороны построены 16 многопрофильных медицинских центров на базе военных госпиталей в 15 регионах страны.

Для нужд населения регионов медицинские центры возведены в Воронеже, в Республике Дагестан, в Кызыле Республики Тыва, в Пскове и в городе Великие Луки Псковской области.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.