Шойгу заявил, что РФ готова развивать сотрудничество с Мьянмой, в том числе в борьбе с терроризмом

Военное ведомство России готово расширять сотрудничество с Вооруженными силами Мьянмы, в том числе совместную работу в рамках экспертной рабочей группы «СМОА плюс» по противодействию терроризму. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе переговоров по видеосвязи с главнокомандующим Вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайном.

«Настроены на дальнейшее расширение контактов для выполнения имеющихся договоренностей. Готовы продолжить координацию в рамках механизма совещаний министров обороны АСЕАН с партнерами «СМОА плюс», включая совместную работу в рамках экспертной рабочей группы по противодействию терроризму», - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что двусторонние контакты государств в военной сфере «давно вышли на стратегический уровень».

«Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, продолжаем реализацию мероприятий военно-делегационного обмена, в том числе и с вашим личным участием», - отметил российский министр.

Шойгу также поздравил коллегу с присвоением степени «Почетный доктор» Института востоковедения Российской академии наук и звания «Почетный профессор Военного университета» Министерства обороны РФ, а также с награждением медалью «За отличие».

«Это подтверждает ваш огромный вклад в развитие двусторонних отношений России и Мьянмы в сферах образования, науки и культуры, а также российско-мьянманских военного и военно-технического сотрудничества», - добавил глава Минобороны.

В свою очередь главнокомандующий ВС Мьянмы подчеркнул, что успехи двустороннего сотрудничества - это доказательства дружбы двух государств.

«И наша дружба, и братство поможет нашим народам расцветать в экономических сферах и поддерживать мир и в России, и в Мьянме», - сказал он.

Хлайн также отметил, что считает важным продолжение двустороннего сотрудничества.