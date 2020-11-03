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Более 1,5 тысяч военных медиков получат стимулирующие выплаты за борьбу с COVID-19

Тамара Астапенкова
14:07 03.11.2020
Сергей Шойгу сообщил, что выплаты составят от 60% до 70% от оклада.
Более 1,5 тысяч военных медиков получат стимулирующие выплаты за борьбу с COVID-19
© Фото: ТРК "Звезда"

Военные врачи, принимающие участие в борьбе с коронавирусом вне пунктов постоянной дислокации, получат стимулирующие выплаты. Такое поручение дал министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания во вторник.

Глава российского военного ведомства уточнил, что выплаты военным медикам составят от 60% до 70% от оклада. Надбавки получат военнослужащие из числа врачей и среднего медицинского персонала, непосредственно участвующих в борьбе с коронавирусом в составе врачебно-сестринских бригад, многопрофильных мобильных госпиталей, медицинских отрядов специального назначения и иных медицинских подразделений, развертываемых вне пунктов постоянной дислокации.

«Считаю необходимым установить дополнительную выплату: офицерам - 70% от оклада по воинской должности, прапорщикам (мичманам), сержантам (старшинам) - 60% от оклада по воинской должности. Надбавку получат 1 572 военнослужащих», - сообщил Сергей Шойгу.

Министр обороны также сообщил, что в российской армии санитарно-эпидемиологическая ситуация стабильная. С каждым днем снижается число инфицированных COVID-19. Планируется до 5 ноября завершить вакцинацию личного состава от гриппа.

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