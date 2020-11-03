Шойгу сообщил, что в МО РФ не обнаружены факты нецелевого использования бюджета с 2013 года.

Государственные проверки органами финансового контроля, в том числе Счетной палаты, не выявили ни одного факта нецелевого использования бюджета в МО РФ с 2013 года. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

«Подчеркну, начиная с 2013 года по итогам контрольных мероприятий государственных органов финансового контроля, в том числе Счетной палаты, в министерстве обороны не выявлено ни одного факта нецелевого использования бюджетных средств», - сказал Сергей Шойгу.

По словам Шойгу, в этом финансовом году исполнение расходов министерства обороны идет достаточно равномерно.

«Темпы кассового исполнения федерального бюджета по сравнению с прошлым годом выше. Сделано все необходимое для своевременного исполнения принятых обязательств, что должно способствовать безусловному выполнению гособоронзаказа», - добавил Сергей Шойгу.

Министр обороны отметил, что «в условиях оптимизации федерального бюджета и ограничений по отдельным направлениям расходования ассигнований министерство обороны обеспечивает устойчивую работу предприятий ОПК».

По словам Шойгу, это позволяет своевременно выплачивать зарплату персоналу, производить налоговые и иные отчисления в бюджеты всех уровней. Он добавил, что в министерстве уделяется пристальное внимание эффективности и результативности бюджетных расходов.

Сергей Шойгу также сообщил, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в российской армии стабильная. С каждым днем снижается число инфицированных COVID-19. Он уточнил, что до 5 ноября будет полностью завершена вакцинация личного состава от гриппа.