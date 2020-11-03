Центры патриотического воспитания «Авангард» открыты в 22 субъектах РФ

Центры военно-патриотического воспитания «Авангард» открыты в 22 регионах России. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

«Повышению эффективности работы с молодежью способствуют центры "Авангард", которые сегодня открыты в 22 регионах страны. В 33 субъектах действуют 55 домов "Юнармии", 12 из них начали функционировать в этом году», - сказал Шойгу.

Он напомнил, что сегодня «Юнармия» - самая массовая молодежная военно- патриотическая организация в стране, которая объединяет более 730 тысяч юношей и девушек, в том числе в этом году ряды движения пополнили более 120 тысяч подростков.

Глава военного ведомства рассказал, что во время летних каникул в оздоровительных лагерях отдохнуло более 55 тысяч подростков, свыше пяти тысяч человек приняли участие в юнармейских соревнованиях, военно-спортивных и военно-тематических играх и турнирах по стрельбе, проходивших в рамках Армейских международных игр.

«Отмечу, что выстроенная нами система военно-патриотической работы приобщает к жизни российской армии все большее число ребят, воспитывает достойных продолжателей ратных традиций. На решение этих задач направлен и федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан", в подготовке которого Министерство обороны принимает самое активное участие», - сказал Шойгу.

Он добавил, что сегодня на селекторном совещании участники обсудят основные направления работы по реализации проекта в 2021 году.