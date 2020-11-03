Армия Корабли «Касимов» и «Суздалец» обнаружили «вражескую» подлодку в Черном море Андрей Аркадьев Экипажи выполнили комплекс корабельных учебных упражнений по применению торпедного оружия и бомбометанию. © Фото: Минобороны России Малые противолодочные корабли «Касимов» и «Суздалец» обнаружили подводную лодку условного противника на учениях в Черном море. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота. «Экипажи МПК "Касимов" и "Суздалец" успешно отработали поставленные задачи по поиску и слежению за подводной лодкой, а также выполнили комплекс корабельных учебных упражнений по применению торпедного оружия и бомбометанию», - говорится в сообщении. МПК-199 «Касимов» - малый противолодочный корабль проекта 1 124М. Предназначен для поиска и уничтожения быстроходных подводных лодок. МПК-118 «Суздалец» - малый противолодочный корабль проекта 1 124М. На вооружении 76-мм артиллерийская установка АК-176, 30-мм артиллерийская установка АК-630М, пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «Оса-МА», два спаренных 533-мм торпедных аппарата, реактивная бомбометная установка РБУ-6000. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика