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Корабли «Касимов» и «Суздалец» обнаружили «вражескую» подлодку в Черном море

Андрей Аркадьев
12:11 03.11.2020
Экипажи выполнили комплекс корабельных учебных упражнений по применению торпедного оружия и бомбометанию.
Корабли «Касимов» и «Суздалец» обнаружили «вражескую» подлодку в Черном море
© Фото: Минобороны России

Малые противолодочные корабли «Касимов» и «Суздалец» обнаружили подводную лодку условного противника на учениях в Черном море. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«Экипажи МПК "Касимов" и "Суздалец" успешно отработали поставленные задачи по поиску и слежению за подводной лодкой, а также выполнили комплекс корабельных учебных упражнений по применению торпедного оружия и бомбометанию», - говорится в сообщении.

МПК-199 «Касимов» - малый противолодочный корабль проекта 1 124М. Предназначен для поиска и уничтожения быстроходных подводных лодок.

МПК-118 «Суздалец» - малый противолодочный корабль проекта 1 124М. На вооружении 76-мм артиллерийская установка АК-176, 30-мм артиллерийская установка АК-630М, пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «Оса-МА», два спаренных 533-мм торпедных аппарата, реактивная бомбометная установка РБУ-6000.

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