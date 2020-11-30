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«Бал» и «Бастион» уничтожили «вражеский» корабль в Черном море

Андрей Аркадьев
12:49 30.11.2020
Ракетные стрельбы выполнялись электронным способом.
«Бал» и «Бастион» уничтожили «вражеский» корабль в Черном море
© Фото: Минобороны России

Береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» уничтожили корабль условного противника на учениях в Черном море, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Расчеты комплексов обнаружили цель и взяли на сопровождение. В ходе учений был отработан алгоритм действий по нанесению ракетного удара по кораблю «врага».

В роли противника был задействован экипаж фрегата «Адмирал Макаров», выполняющий переход с внешнего рейда порта Феодосия в Севастополь.

БРК К-300 «Бастион» - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Оникс» (для ВС России) /«Яхонт» (для поставок на экспорт).

Создан для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Комплекс «Бал» представляет собой мобильную систему на базе шасси МЗКТ-7930, которая включает до двух самоходных командных пунктов, до четырех пусковых установок, которые имеют по восемь крылатых ракет Х-35/Х-35У, транспортно-перегрузочные машины.

Комплекс создан для контроля территориальных вод, защиты военно-морских баз и других береговых объектов, а также для уничтожения морского десанта.

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