Шойгу заявил, что огневые возможности соединений ВДВ нового типа увеличены на 20%

Соединения нового типа Воздушно-десантных войск гораздо более мобильные, а их огневые возможности увеличились на 20%, заявил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«При этом мобильность соединения повысилась в шесть раз, а огневые возможности увеличились на 20%», - сказал он на заседании коллегии военного ведомства.

Он отметил, что в рамках эксперимента по формированию соединений ВДВ «нового типа» были исследованы новые способы выполнения боевых задач десантно-штурмовыми частями и подразделениями на вертолетах в ходе ведения маневренных, сетевых и очаговых военных действий.

Результаты эксперимента, по словам министра, показали не только целесообразность развития соединений ВДВ нового типа, но и необходимость в дальнейшем совершенствовать теорию и практику применения Воздушно-десантных войск как основы мобильного компонента Вооруженных сил.