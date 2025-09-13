Российский военный спас состав с боеприпасами от обстрела ВСУ

Майор Михаил Демидов, военный комендант железнодорожной станции, спас состав с боеприпасами от обстрела ВСУ, предотвратив попытку противника сорвать снабжение российских подразделений, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, Демидов обеспечивал безопасность воинских перевозок на освобожденной от противника территории. В один из дней ВСУ подвергли район станции массированному артиллерийскому обстрелу, стремясь лишить российские силы оперативного снабжения.

Под ударом оказался поезд с боеприпасами. Несмотря на продолжающийся огонь, майор оперативно направил состав на запасные пути, выведя его из зоны поражения.

После завершения обстрела он организовал проверку железнодорожного полотна и, убедившись в отсутствии неразорвавшихся снарядов, отправил поезд в пункт назначения.

Ранее в Минобороны России сообщили о нанесении в течение недели шести групповых и одного массированного ударов по объектам противника в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.