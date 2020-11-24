Армия Российские саперы обезвредили более 50 взрывоопасных предметов в Карабахе Андрей Аркадьев В места прежнего проживания при содействии российских миротворцев вернулись уже более 13 тысяч беженцев. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Российские саперы обезвредили более 50 взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Центром гуманитарного разминирования российских миротворцев проведено разминирование и очистка местности от взрывоопасных предметов на площади один гектар в районе улицы Баграмяна в городе Степанакерте. Обнаружено пять взрывоопасных предметов, которые вывезены на специально оборудованный полигон и уничтожены. Всего в ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе обнаружено и обезврежено 57 взрывоопасных предметов», - сказал Конашенков. Он уточнил, что инженерно-технические подразделения российского контингента миротворческих сил продолжают оказывать помощь местной администрации в расчистке дорог общего пользования и восстановлении объектов социальной инфраструктуры в городе Степанакерте. Патрули российских миротворцев обеспечивают безопасную доставку продуктов питания и питьевой воды в удаленные районы Нагорного Карабаха, добавил он. «Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение беженцев. За сутки в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись 1895 беженцев, ранее покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий», - заявил Конашенков. В места прежнего проживания при содействии российских миротворцев вернулись уже более 13 тысяч жителей Нагорного Карабаха, отметил генерал-майор. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика