Экипажи Ту-22м3 выполнили полеты в сложных метеорологических условиях

В соединении дальней авиации состоялись полеты дальних бомбардировщиков Ту-22м3 в сложных метеорологических условиях. К мероприятию привлекались экипажи первого и второго класса.

Сообщается, что полеты осуществлялись в условиях выпадения осадков, ограниченной видимости из-за низкой границы облачности и сильном боковом ветре.



Во время выполнения заданий летный состав отработал полет по маршруту, заход на посадку по приборам, полет строем на малых дистанциях. Особенностью данной летной смены являлась отработка взаимодействия с экипажами истребительной авиации.

На земле инженерно-технический состав отработал нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.

Всего за летную смену было совершено восемь вылетов, задействовано свыше десяти единиц автомобильной и специальной техники батальона аэродромно-технического обеспечения.