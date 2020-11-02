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Экипажи Ту-22м3 выполнили полеты в сложных метеорологических условиях

Виктория Ивашечкина
23:01 02.11.2020
Во время выполнения заданий был отработан полет по маршруту и заход на посадку по приборам.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

В соединении дальней авиации состоялись полеты дальних бомбардировщиков Ту-22м3 в сложных метеорологических условиях. К мероприятию привлекались экипажи первого и второго класса.

Сообщается, что полеты осуществлялись в условиях выпадения осадков, ограниченной видимости из-за низкой границы облачности и сильном боковом ветре.

Во время выполнения заданий летный состав отработал полет по маршруту, заход на посадку по приборам, полет строем на малых дистанциях. Особенностью данной летной смены являлась отработка взаимодействия с экипажами истребительной авиации.

На земле инженерно-технический состав отработал нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.

Всего за летную смену было совершено восемь вылетов, задействовано свыше десяти единиц автомобильной и специальной техники батальона аэродромно-технического обеспечения.

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