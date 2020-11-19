В Нагорный Карабах вернулись еще 1200 беженцев

С территории Армении в Нагорный Карабах в четверг, 19 ноября, вернулись еще более 1200 беженцев. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

«Двадцать семь автобусов в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции проследовали из Еревана на главную площадь Степанакерта», - сказано в заявлении МО.

Обеспечение безопасности возвращения беженцев организовано при руководстве и контроле Межведомственного центра гуманитарного реагирования. Продвижение автобусов через линию соприкосновения контролируют российские военнослужащие.

Всего с 14 ноября в Степанакерт вернулись около 4 тысяч жителей.